Yüksekova'da karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için ilçe özel idaresi ekipleri mesai yapıyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için mesai yapıyor.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, 15 gün önce Dağlıca bölgesindeki Mirgezer Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
Ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.