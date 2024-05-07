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Doski Vadisi'nde 5 Metreyi Bulan Kar Görüntüleri Hayrete Düşürdü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Doski Vadisi'nde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Kar temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

Doski Vadisi'nde mayıs ayında 5 metreyi bulan kar görüntüleri hayrete düşürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi'nde yer alan Mirgezer Üs bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'ndeki Mirgezer Üs bölge yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Tüneli andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da fotoğraf çekiyor. Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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