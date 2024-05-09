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Hakkari'de 7 köyde kadastro çalışması tamamlandı, tapu dağıtım töreni düzenlendi

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Hakkari'de 7 köyde gerçekleştirilen kadastro çalışmaları tamamlandı ve hak sahipleri için tapu dağıtım töreni düzenlendi. Toplamda 12 bin 290 parselin kadastro çalışması tamamlandı ve törende 23 kişi tapularını teslim aldı. Vali Ali Çelik, tapularını teslim alan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Hakkari'de 7 köyde kadastro çalışması tamamlanan hak sahipleri için tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı 2 köy ve Çukurca ilçesindeki 5 köyde 12 bin 290 parselin kadastro çalışması tamamlandı.

Valilikte düzenlenen törende temsili olarak 23 kişi tapularını teslim aldı.

Vali Ali Çelik, tapularını teslim alan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Törene, Tapu Kadastro Van Bölge Müdürü Burak Çelebi Karagöz, Hakkari Kadastro İl Müdürü Temel Çimen, köy muhtarları ve hak sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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