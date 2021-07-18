İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 42 DERECE

İSTANBUL'da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.

İSTANBUL'da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.

İstanbul'da sıcak hava bunaltıcı boyuta ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.

Evlerinde sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı. Parktaki bir kişi, "Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk." dedi. Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda da ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda tazyikli su tutturarak serinlemeye çalıştı. İşyeri sahibi Atınç Kansu, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye konuştu. Bu arada sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan etkilendi. Bir karga ile kedinin gölgeye sığındığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı