28 Mart Perşembe okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?
Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan 28 Mart okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde.
28 MART OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun çeşitli bölgeleri ile ilgili uyarılarda bulundu.
BEKLENEN METEOROLOJİK HADİSE
Doğu Kesimlerde Beklenen Çığ Tehlikesine Dikkat!
Başlama-Bitiş Zamanı
13.03.2024 11:30 - 01.04.2024 10:00
Beklenen Meteorolojik Hadise
Doğu Kesimlerde Beklenen Çığ Tehlikesine Dikkat!
Başlama-Bitiş Zamanı
13.03.2024 11:30 - 01.04.2024 10:00
Ege Denizi'nde Fırtına bekleniyor!
Beklenen Hadise
Fırtına
Beklendiği Yer
Ege'de rüzgarın, Perşembe günü (28.03.2024) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı
28.03.2024 00.30-28.03.2024 18.00
Gelişmeler sonrası eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.