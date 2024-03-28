28 Mart Perşembe okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan 28 Mart okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde.

28 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun çeşitli bölgeleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

BEKLENEN METEOROLOJİK HADİSE

Doğu Kesimlerde Beklenen Çığ Tehlikesine Dikkat!

Başlama-Bitiş Zamanı

13.03.2024 11:30 - 01.04.2024 10:00

Beklenen Meteorolojik Hadise

Doğu Kesimlerde Beklenen Çığ Tehlikesine Dikkat!

Başlama-Bitiş Zamanı

13.03.2024 11:30 - 01.04.2024 10:00

Ege Denizi'nde Fırtına bekleniyor!

Beklenen Hadise

Fırtına

Beklendiği Yer

Ege'de rüzgarın, Perşembe günü (28.03.2024) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

28.03.2024 00.30-28.03.2024 18.00

Gelişmeler sonrası eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.