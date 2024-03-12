Kırklareli'de yağış etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor.

Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artıyor. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.