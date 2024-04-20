Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde merkezdeki plajda toplandı.

Fırtına etkisini sürdürüyor.