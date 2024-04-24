Meteoroloji'den toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 24 Nisan yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Meteoroloji raporlarına göre ülke genelinde toz taşınımı ve fırtına uyarısı geldi. Rüzgarın hızı yer yer saatte 80 kilometreye kadar ulaşabilir. Toz taşınımı ne demek ve 24 Nisan bugün hava nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün yağmur var mı?

METEOROLOJİ'DEN TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta genelinde sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Batı kesimlerde rüzgarın güneyden kuvvetli esmesi beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görülebilir.

BUGÜN HAVA NASIL?

Bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 10-15 dereceye kadar normallerin üzerine çıkması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güneyden esmesi beklenirken, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevresinde güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve yer yer kısa süreli fırtınalar (40-60 km/saat, bazı yerlerde kısa süreli 70-80 km/saat) görülebilir. Bu durum, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve iç kesimlerde toz bulutlarına neden olabilir. Bu nedenle, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak önemlidir.

METEOROLOJİ'DENTOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı olabileceğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmak önemlidir.