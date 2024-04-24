Meteoroloji'den toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 24 Nisan yağmur var mı, hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den toz taşınımı ve fırtına uyarısı geldi. 24 Nisan yağmur var mı, hava nasıl olacak sorularına yanıt aranıyor. Son Meteoroloji raporlarına göre, Türkiye'nin genelinde yağış beklenmemekle birlikte, Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun batı bölgelerinde güçlü lodos ve toz taşınımı görülecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji raporlarına göre ülke genelinde toz taşınımı ve fırtına uyarısı geldi. Rüzgarın hızı yer yer saatte 80 kilometreye kadar ulaşabilir. Toz taşınımı ne demek ve 24 Nisan bugün hava nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün yağmur var mı?
METEOROLOJİ'DEN TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta genelinde sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Batı kesimlerde rüzgarın güneyden kuvvetli esmesi beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görülebilir.
BUGÜN HAVA NASIL?
Bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 10-15 dereceye kadar normallerin üzerine çıkması öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güneyden esmesi beklenirken, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevresinde güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve yer yer kısa süreli fırtınalar (40-60 km/saat, bazı yerlerde kısa süreli 70-80 km/saat) görülebilir. Bu durum, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve iç kesimlerde toz bulutlarına neden olabilir. Bu nedenle, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak önemlidir.
METEOROLOJİ'DENTOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı olabileceğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmak önemlidir.
#Meteorolojiye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 24, 2024
24.04.2024 Çarşamba günü #İstanbul'da;
??Toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. @gul_davut @meteoroloji_twi pic.twitter.com/6wRzcXpmoL