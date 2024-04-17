Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 17 Nisan Çarşamba Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 17 Nisan Çarşamba Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporunda yer almakta olan verilere göre 17 Nisan Çarşamba günü %48 yağış ihtimalle yağış beklenmektedir. 17 Nisan Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C'ye kadar yükselirken, geceleri 14°C'ye kadar düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek.

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."