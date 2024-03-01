Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 1 Mart Hava durumu tahmini!
1 Mart Pazar günü hava yağmurlu mu ve bugün yağmur var mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da yağmur var mı ve bugün yağmur yağacak mı gündeme geliyor. Peki, 1 Mart hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini!
1 Mart hava yağmurlu mu, bugün yağmur var mı ve hava durumu tahmini nedir sorularına yanıt aranıyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. 1 Mart hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini! Detaylar haberimizdedir…
BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün itibariyle, 1 Mart 2024 Cuma, ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği uyarısında bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın dikkatine: Özellikle çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması önemlidir. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle karların erimesi ve bu durumun çığ oluşumunu tetiklemesi muhtemeldir.
???1 Mart 2024 Cuma— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 1, 2024
??Çığ Tehlikesine Dikkat!
???Hava Sıcaklığı: Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Yu6UCrB2o6