Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 1 Mart Hava durumu tahmini!

1 Mart hava yağmurlu mu, bugün yağmur var mı ve hava durumu tahmini nedir sorularına yanıt aranıyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. 1 Mart hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini! Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün itibariyle, 1 Mart 2024 Cuma, ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği uyarısında bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın dikkatine: Özellikle çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması önemlidir. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle karların erimesi ve bu durumun çığ oluşumunu tetiklemesi muhtemeldir.