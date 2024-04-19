Sarı kod uyarısı nedir? İşte, MGM Sarı kod uyarısının anlamı

Sarı kod uyarısı nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki, Sarı kod uyarısı nedir? İşte sarı kodun anlamı haberimizde...

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Turuncu kod hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI KOD UYARISI NEDİR?

Kırmızı, havayla ilgili çok tehlikeli durumun olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.