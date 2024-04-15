Yurt Genelinde Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahminlerini duyurdu.
MGM resmi web sitesi ve X hesabından bugün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının ilerleyen günlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. MGM, ayrıca " Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.