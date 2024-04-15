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Yurt Genelinde Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde Olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahminlerini duyurdu.

MGM resmi web sitesi ve X hesabından bugün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının ilerleyen günlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. MGM, ayrıca " Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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