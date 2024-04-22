23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

23 Nisan'da Türkiye'nin büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumu merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu bilgileri ve detayları haberimizde.

23 NİSAN'DA MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel, gece saatlerinden itibaren ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeyinde ve batı kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış geçişleri görülecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı sebebiyle yağış alan yerlerde çamur yağışı beklenmektedir.