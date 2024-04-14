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Ramazan Bayramı Tatilinin Ardından Hava Sıcaklıkları Yükselecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftalık hava tahminini duyurdu. Yapılan açıklamada; "Haftalık Hava Tahmini (14- 20 Nisan 2024); Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başında yükselmeye devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı Hava Durumu Güncel Haberler

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