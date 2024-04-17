Marmara Bölgesi'nde Mart Ayı Yağışları Ortalamaların Altında

Marmara Bölgesi'nde mart ayı yağışlarının 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 azaldığı belirlendi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre oldu. Bölgeye geçen yıl mart ayında 79,1, bu yılın aynı döneminde ise 63 milimetre yağış düştü.

Bölgedeki mart yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin mart ayında normalin altında yağış aldığını söyledi.

Ocak, şubat ayında da yağışların ortalamanın altında olduğunu belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde azor yüksek basıncının ay boyunca etkisi fazla oldu. Bize kuzeybatıdan gelecek kutup havasını maalesef etkin bir şekilde alamadık. Alsak bile çok az oldu, etkili olmadı. Bu nedenle yağışlar normaline göre yüzde 5, geçen yıla göre yüzde 20 azaldı." diye konuştu.

Dr. Özdemir, bu yıl Marmara Bölgesi'nin beklenen karı almadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu durumun yer altı sularına olumsuz etkisi var. Barajlarımızın doluluğu şu anda yüzde 80'lerde. Kar yağışlarını alabilseydik daha da artacaktı. Bu sene kar kuraklığını yaşadık. Yer altı sularımızın artmasını beklerken maalesef belli bir miktarda kaldı. Fosil yakıtların yoğun kullanımı atmosferdeki sera etkisini arttırıyor. Bu da hava sıcaklığının artmasına neden oluyor. Güneş radyasyonunu alıyoruz ama geriye veremiyoruz. Bu olayda da ısı adalarının etkisi çok büyük. Maalesef sıcaklık arttığı için de yağışlar azaldı. Yine bu yıl da kuraklık bizi bekliyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tasarrufu ön planda tutmamız lazım."

"Kar kuraklığını yaşadık, yağış kuraklığı da önümüzde bizi bekliyor"

İstanbul'un nüfusunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, ortalama kente günlük 3 milyon metreküp su tüketildiğini hatırlattı.

Dr. Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 100 dolu bile olsa kentin su ihtiyacını karşılamayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Barajlara dışardan taşımayla su getiriyoruz. Bu nedenle suyu çok tasarruflu kullanmamızda fayda var. Muhakkak kuraklık devam edecek. Hava sıcaklıkları ocak, şubat, martta rekor kırdı, yağışlar az. Bunun için önlem almamızda fayda var. Kar kuraklığını yaşadık, yağış kuraklığı da önümüzde bizi bekliyor. Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde."