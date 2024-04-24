Ankara-Konya kara yolunda toz taşınımı etkili
Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya 8. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.
Ankara- Konya kara yolunda, Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı etkili oluyor.
Ankara- Konya kara yolunda Kulu ilçesi sınırlarında toz taşınımı nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya 8. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.