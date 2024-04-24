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Ankara-Konya kara yolunda toz taşınımı etkili

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Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya 8. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.

Ankara- Konya kara yolunda, Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı etkili oluyor.

Ankara- Konya kara yolunda Kulu ilçesi sınırlarında toz taşınımı nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya 8. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Konya Kulu Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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