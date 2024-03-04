Meteoroloji uyardı! Kar yağışı mı bekleniyor? Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, kar yağışı mı bekleniyor? Hava nasıl olacak?

KAR YAĞIŞI MI BEKLENİYOR?

Prof. Dr. Şen, "Bu hafta yurtta yağmur görülecek. Salı günü batıda kuvvetli olacak. Perşembeden sonra kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yapabilir" dedi.

HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: