Meteoroloji uyardı! Kar yağışı mı bekleniyor? Hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, ülke genelinde beklenen kar yağışının etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Hava durumunun nasıl olacağına dair detaylar ve bilgilendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, kar yağışı mı bekleniyor? Hava nasıl olacak?
KAR YAĞIŞI MI BEKLENİYOR?
Prof. Dr. Şen, "Bu hafta yurtta yağmur görülecek. Salı günü batıda kuvvetli olacak. Perşembeden sonra kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yapabilir" dedi.
HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 14 derece,
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19 derece,
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20 derece,
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 derece,
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5 derece,
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10 derece