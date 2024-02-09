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Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Lodos Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan  açıklamada  şu ifadeler kullanıldı:

"Rüzgarın yarın (10.02.2024 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 11.02.2024 Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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