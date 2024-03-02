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İSTANBUL HAVA DURUMU 2 MART | Meteoroloji'den bugün için çamur yağmuru uyarısı yapıldı mı?

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2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? İşte İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mart tarihinde çamur yağmuru olabileceğini belirtti. Vatandaşlar, olası durumlara karşı uyarıldı ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Hava durumu 2 Mart Cumartesi tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün özellikle dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün hava nasıl?" ve "Yağmur yağacak mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Meteoroloji'den özellikle batı illeri için sağanak yağmur uyarısı geldi. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu!

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 MART | Meteoroloji'den bugün için çamur yağmuru uyarısı yapıldı mı?

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 MART | Meteoroloji'den bugün için çamur yağmuru uyarısı yapıldı mı?

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İstanbul'da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ölçülür. MGM, İstanbul'da 11 adet hava gözlem istasyonuna sahiptir. Bu istasyonlarda, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve yönü, yağış miktarı, bulutluluk oranı, basınç gibi hava durumu parametreleri ölçülür.

Hava sıcaklığı, bir termometre ile ölçülür. Termometre, havadaki sıcaklığı ölçen bir alettir. Termometrenin derecesi, havadaki sıcaklık arttıkça yükselir, havadaki sıcaklık azaldıkça düşer.

Nem, havadaki su buharının miktarını ifade eder. Nem, bir higrometre ile ölçülür. Higrometre, havadaki nemi ölçen bir alettir. Higrometrenin göstergesi, havadaki nem arttıkça yükselir, havadaki nem azaldıkça düşer.

Rüzgar hızı, bir anemometer ile ölçülür. Anemometer, rüzgar hızını ölçen bir alettir. Anemometerin göstergesi, rüzgar hızı arttıkça yükselir, rüzgar hızı azaldıkça düşer.

Rüzgar yönü, bir rüzgar gülü ile ölçülür. Rüzgar gülü, rüzgarın yönünü gösteren bir alettir. Rüzgar gülü üzerindeki ok, rüzgarın geldiği yöne doğru döner.

Yağış miktarı, bir yağmur ölçer ile ölçülür. Yağmur ölçer, yağış miktarını ölçen bir alettir. Yağmur ölçerin haznesi, belirli bir süre boyunca yağan yağmurun miktarını ölçer.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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