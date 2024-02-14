Meteoroloji İstanbul'u uyardı! İstanbul'da ne zaman yağış bekleniyor?

Megakent İstanbul'da şubat ayında yaşanan bahar havası yerini yağışa bırakıyor. Birkaç gündür yağışa teslim olan kente bu kez sel alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuzey ilçelerini işaret ederek kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi. İstanbul'da hangi gün yağmur var? Meteoroloji İstanbul'da hangi gün için sel alarmı verdi?

SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Türkiye'nin bir bölümü geçtiğimiz hafta adeta baharı yaşadı. Hava sıcaklıkları yükselirken, bulutlu hava yerini güneşe bıraktı. Vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarırken, kente yağışlar yeniden giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul'u işaret etti. Son değerlendirmelere göre; 15.02.2024 perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.