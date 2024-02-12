Antalya'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden (12.02.2024 Pazartesi) itibaren merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 13.02.2024 Salı gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli firtina gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."