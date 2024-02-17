Üye Girişi
Haberler

Adıyaman-Kahta karayolunda yoğun yağış ve dolu

Güncelleme:

Adıyaman-Kahta karayolunda yağmurla karışık dolu yağışı etkili oldu. Yağışın yoğunluğuna araçların silecekleri yetişmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün belli bölgeler için yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da kısmen dolu etkili oldu. Yağmur ile dolunun karışık yağdığı esnada karayolunda ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi. Yağışın şiddeti nedeniyle araçların çoğunun silecekleri camları silmekte yetersiz kaldı.

Adıyaman-Kahta karayolunda yağmurla karışık dolu yağışı etkili oldu. Yağışın yoğunluğuna araçların silecekleri yetişmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün belli bölgeler için yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da kısmen dolu etkili oldu. Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Yağmur ile dolunun karışık yağdığı esnada karayolunda ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.

Yağışın şiddeti nedeniyle araçların çoğunun silecekleri camları silmekte yetersiz kaldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman Hava Durumu Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI İZLE! BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak? Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title