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İzmir'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi Seferleri İptal Edildi

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İzmir'de fırtına nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, seferlerin saat 15.15 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilerken, İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 15.15 itibarı ile iptal edildiği duyuruldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fırtına İzmir Ulaşım Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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