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Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu

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Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına olabileceğine yönelik uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yapılan uyarıları dikkate almayan vatandaşlar sağanak yağışın başlamasıyla birlikte sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşların yağmurdan koşarak korunmaya çalıştığı görüldü. Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olabileceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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