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Fırtına ve çığ tehlikesi var! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ege'nin kıyı kesiminde, Akdeniz'in doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ayrıca Marmara'da 7, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 14 kent için fırtına ve çığ uyarısı yapılarak 'sarı' alarm verildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Ülkenin güney ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu (Siirt haricinde), Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde bazı bölgelerde pus ve sisin yer yer gözlenebileceği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji tarafından 21 ile sarı kodlu uyarı verildi.

O iller şu şekilde:

Ağrı çığ, Artvin çığ, Balıkesir rüzgar, Bitlis çığ, Bursa rüzgar, Çanakkale rüzgar, Edirne rüzgar, Erzurum çığ, Giresun çığ, Hakkari çığ, İstanbul rüzgar, Kars çığ, Kırklareli rüzgar, Muş çığ, Rize çığ, Tekirdağ rüzgar, Trabzon çığ, Van çığ, Şırnak çığ, Ardahan çığ ve Iğdır çığ.

Fırtına ve çığ tehlikesi var! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı

kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde güney yönlü kuvvetli rüzgarların (40-70 km/saat) etkisiyle olumsuzluklar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda bulunan eğimli bölgelerde yoğun kar örtüsüne bağlı çığ riski mevcut olduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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