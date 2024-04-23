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İç ve Batı Bölgelerde Toz Taşınımı ve Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, iç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlar olumsuz şartlara karşı dikkatli olmalıdır.

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) bugün paylaştığı verilere göre, iç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. 4 ilde de yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

MGM'nin verilerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. MGM, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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