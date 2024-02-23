Hafta Sonu Ülke Genelinde Sıcaklık Artacak, Doğuda Çığ Tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hafta sonu boyunca hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Bu sıcaklık artışı, ülkenin doğusunda çığ tehlikesini beraberinde getirirken; yeni hafta ile birlikte hafta ortasına kadar bölgesel yağışlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmeye göre, gelecek hafta ülke genelinde bahar havası hakim olacak.

Hava sıcaklığı, tüm yurtta mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Bu sıcaklık artışı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesini de beraberinde getirecek.

Yeni haftanın ortasına kadar bölgesel yağışlar görülecek. Pazartesi günü yurdun güneybatısında etkili olacak yağışlı hava sistemi, salı günü iç ve kuzey bölgelere doğru etki alanını genişletecek. Çarşamba günü İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri'nin doğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Üç büyük kentte, hafta sonunda ve haftanın ilk gününde (pazartesi) beklenen sıcaklık değerleri şöyle olacak:

-Ankara: 3°C/15°C (cumartesi) - 5°C/16°C (pazar) - 5°C/16°C (pazartesi)

-İstanbul: 9°C/15°C (cumartesi) - 10°C/17°C (pazar) - 8°C/15° C (pazartesi)

-İzmir: 9°C/21°C (cumartesi) - 9°C/20°C (pazar) - 10°C/18°C (pazartesi)