Manisa'da yarın fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın yarın (Salı) ilk saatlerden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MANİSA