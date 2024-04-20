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İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 20 Nisan bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

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İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek ve bugün yağmur var mı araştırılıyor. 20 Nisan sağanak yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 20 Nisan bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler için hava durumu bilgileri merak ediliyor. 20 Nisan yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları gündeme geliyor. İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 20 Nisan bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir...

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul Hava Durumu

  • Cumartesi Kuvvetli gök gürültülü Sağanak Yağışlı:11°C 16°C
  • Pazar Çok Bulutlu: 9°C 19°C
  • Pazartesi Mevzi Sağanak Yağışlı: 13°C 19°C
  • Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı: 13°C 21°C
  • Çarşamba Parçalı Bulutlu: 14°C 24°C

İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 20 Nisan bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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