İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 20 Nisan bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler için hava durumu bilgileri merak ediliyor. 20 Nisan yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları gündeme geliyor. İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 20 Nisan bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir...

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul Hava Durumu

Cumartesi Kuvvetli gök gürültülü Sağanak Yağışlı:11°C 16°C

Pazar Çok Bulutlu: 9°C 19°C

Pazartesi Mevzi Sağanak Yağışlı: 13°C 19°C

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı: 13°C 21°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu: 14°C 24°C

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.