İngiltere?de 20 katlı binada yangın çıktı
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İngiltere?de 20 katlı binada yangın çıktı

İngiltere?de 20 katlı binada yangın çıktı
07.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:05

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 katlı bir binada yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 katlı bir binada yangın çıktı.

İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Kensal kasabasındaki Gaydon House'da, 20 katlı binanın 17'nci katında yangın meydana geldi. Yangının ardından yaklaşık 50 kişi binayı terk etti.Olay yerine 6 itfaiye ve yaklaşık 40 itfaiyeci gönderilmesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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