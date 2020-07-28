Hatay'da evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
28.07.2020 21:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:40
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.U'nun evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, 27 kök Hint keneviri ile kurutularak kavanoza doldurulmuş halde 50 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli O.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA