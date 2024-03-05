HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Hatay Samandağ depreminin büyüklüğü ne?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.15'te kaydedilen depremin derinliği AFAD tarafından 6.04 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli panik nedeni olan sarsıntı sonrası olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

HAYAT'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Hatay Samandağ'ın merkez üssü olduğu 4.0 büyüklüğünde bir deprem AFAD tarafından bildirildi. Saat 10.15'te kaydedilen sarsıntının derinliği 6.04 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.