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Samandağ'da Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kedi boruya sıkıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kedinin kurtarılmasını sağladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde bir kedi boruya sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerini bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ İtfaiye Hatay kedi Kurtarma Hayvanlar İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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