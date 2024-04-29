Samandağ'da Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kedi boruya sıkıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kedinin kurtarılmasını sağladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde bir kedi boruya sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerini bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. - HATAY