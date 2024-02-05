Samandağ Karaçay BUSADER İlkokulu Açıldı

BİRLEŞİK Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından Kahramanmaraş depremlerinin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaptırılan Samandağ Karaçay BUSADER İlkokulu düzenlenen törenle açıldı. Okulda 135 depremzede öğrenci eğitim görecek.

Açılışa Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle, dernek üyeleri ve ilçe protokolü katıldı. Biri anaokul, dördü ilkokul sınıfı olmak üzere toplam 5 derslikli olarak hazırlanan okulda 135 depremzede öğrenci eğitim görecek.

BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle, açılışta yaptığı konuşmada dernek olarak depremin ilk anından itibaren Hatay'a yardımları ulaştırmaya başladıklarını, son olarak da 5 derslikli ilkokulu açarak öğrencilerin hizmetine sundukları için mutlu olduklarını söyledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da okulun açılmasında emeği geçenleri teşekkür etti.