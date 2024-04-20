Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Samandağ'da Çocuklarla Bisiklete Bindi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bisiklet şenliğine katılarak çocuklarla birlikte bisiklete bindi ve onlarla sohbet etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuklarla bisiklete bindi.
Samandağ Kaymakamlığınca, Çevlik-Arsuz bisiklet yolunda şenlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan Bakan Yardımcısı Yenigün, çocuklarla birlikte pedal çevirdi.
Yenigün, daha sonra çocuklarla sohbet etti.