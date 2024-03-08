Üye Girişi
Haberler

Samandağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

Güncelleme:

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samandağ Belediyesi Halk Korosu tarafından konser düzenlendi. Konserde türküler seslendirildi ve dinleyiciler koroyu alkışladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Samandağ Belediyesi Halk Korosunca verilen konser, Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Koro şefliğini Erdoğan Marangoz'un üstlendiği konserde türküler seslendirildi.

Dinleyiciler seslendirilen eserlerin ardından koroyu alkışladı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Samandağ Hatay Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Gönül Işık kimdir? Abuzer Turgut kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Abuzer Turgut kimdir? Erkan Bilge kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Erkan Bilge kimdir? Gamze Özlem İlhan Gülcan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı Gamze Özlem İlhan Gülcan kimdir? Esra Özen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Esra Özen kimdir? Yavuz Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Yavuz Yılmaz kimdir? Aleyna Arzum Yalçın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Aleyna Arzum Yalçın kimdir? Ömer Bulut Çetinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Ömer Bulut Çetinkaya kimdir? Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? Mustafa Müfit Tekeli kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mustafa Müfit Tekeli kimdir? Baykal Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Baykal Işık kimdir? Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Adem Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Adem Yılmaz kimdir? Gizem Gülen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Gizem Gülen kimdir? Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title