Samandağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samandağ Belediyesi Halk Korosu tarafından konser düzenlendi. Konserde türküler seslendirildi ve dinleyiciler koroyu alkışladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.
Samandağ Belediyesi Halk Korosunca verilen konser, Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Koro şefliğini Erdoğan Marangoz'un üstlendiği konserde türküler seslendirildi.
Dinleyiciler seslendirilen eserlerin ardından koroyu alkışladı.