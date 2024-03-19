Samandağ'da çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde meydana gelen çadır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Samandağ İlçesi Ataköy Mahallesinde bulunan ve atıl durumda bulunan bir çadırda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Defne İtfaiye İstasyonu ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çadır kullanılamaz hale geldi. - HATAY