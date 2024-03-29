Öğrenciler Hatay'daki kardeşleri için iftar sofrası kurdu

HATAY - Düzce Üniversitesinin öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sebebiyle hasar alan okulu yenileyebilmek için iftar sofrası kurdu.

Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki okulu yenilemek için harekete geçti. Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için iftar sofrası kuruldu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar başta olmak üzere, Düzceli iş adamları bu iftar sofrasına destek verdi. Üniversite öğrencileri de iftar sofrasına burslarından artırdıkları paralarla destek oldu.

"Samandağ'da okul yenilemek istedik"

Daha önce Adıyaman'ın Kömür beldesinde okul yenilediklerini ve Hatay'daki okullar içinde mayıs ayında bölgeye gideceklerini belirten Dümerang Topluluğu Başkanvekili Mehmet Ali Türedi, "6 şubat depremleri ülkemizin en büyük depremlerinden birisiydi. Hatay ise en çok yıkım alan şehirlerin başında geliyor. Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu olarak geçen dönem Adıyaman'da Yasıkaya İlkokulunu yenileme çalışması yapmıştık. Bu dönemde de Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul yenileme çalışması yapmayı planladık. Hatay'daki bu okul için iftar sofrası kurmak istedik. Burada öğrenci arkadaşlarımız burslarından artırdıkları paraları kardeşlerimize ulaştırmak için iftara katıldılar. Sağ olsun sponsorlarımız da maddi ve manevi destek oldular. Elde edilen tüm geliri Hatay'a ulaştıracağız. 10-14 Mayıs'ta bölgeye gidip bizzat okulu yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.