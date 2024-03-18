Samandağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı Düzenlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla program düzenlendi.

Program; Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu ile başladı. Kültür Merkezi'nde devam eden anma program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı, sinevizyon ve oratoryo gösterisi yapıldı. Program, öğretmenlerin müzik dinletisiyle sona erdi.

Düzenlenen programa; Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Koordinatör Kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, kurum amirleri, vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları katıldı. - HATAY