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Samandağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı Düzenlendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen programda çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar, sinevizyon ve oratoryo gösterisi yapıldı. Programa Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Koordinatör Kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, kurum amirleri, vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla program düzenlendi.

Program; Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu ile başladı. Kültür Merkezi'nde devam eden anma program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı, sinevizyon ve oratoryo gösterisi yapıldı. Program, öğretmenlerin müzik dinletisiyle sona erdi.

Düzenlenen programa; Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Koordinatör Kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, kurum amirleri, vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi Samandağ 18 Mart Hatay Etkinlik Yerel Haberler

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