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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ İtfaiye Hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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