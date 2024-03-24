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Samandağ'da Otomobil Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir binanın duvarına çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 31 APF 701 plakalı otomobil, Yenimahalle'de sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bir binanın duvarına çarptıktan sonra devrilen araçtaki sürücü ve karısı M.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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