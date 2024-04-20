Samandağ'da dikiş kursiyerleri kıyafetleri anaokulu öğrencilerine hediye etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dikiş eğitimi alan kursiyerler, tasarladıkları kıyafetleri anaokulu öğrencilerine verdi.

Samandağ Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

Kursiyerler, diktikleri kıyafetleri ana sınıfına giden öğrencilere hediye etti.

Merkezin dikiş kursu öğretmeni Nuray Aslan, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.