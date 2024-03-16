Özcan Şirin kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin kaç yaşında, nereli?
Özcan Şirin kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Samandağ Belediye Başkan adayı olan Özcan Şirin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Özcan Şirin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Özcan Şirin kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÖZCAN ŞİRİN KİMDİR?
Özcan Şirin, Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin çiftçidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.