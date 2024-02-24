Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Masatlı, beraberinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ile Alevi kanaat önderlerinden Ahmet Yazıcı'yı evinde ziyaret etti.

Yazıcı ve yanındaki Alevi kanaat önderleriyle sohbet eden Vali Masatlı, ilçede yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.