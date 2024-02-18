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Hatay'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Su birikintileri oluşan caddelerde evler su altında kaldı ve çiftçiler maddi zarara uğradı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'de yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan fırtına ve yağışlı hava devam ediyor. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı.

Seralardaki ürünlerin sular altında kalması nedeniyle çiftçiler maddi zarara uğradı. Son günlerde etkisini gösteren yağışlar, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ Fırtına Hatay Tarım Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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