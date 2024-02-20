Samandağ'da yağışlı havanın etkisiyle yola kamyonet düştü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle çöken yola bir kamyonet düştü.

Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası yolda çökme oluştu. Bu sırada seyir halinde olan Ford marka kamyonet çöken yolun içerisine düştü. Kaza dolayısıyla olay da yaralanan olmazken, çukura düşen araç bulunduğu yerden kurtarıldı. - HATAY