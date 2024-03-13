Eser Yücel kimdir? Gelecek Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Eser Yücel kimdir? Gelecek Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel kaç yaşında, nereli?
Eser Yücel kimdir? Gelecek Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eser Yücel kimdir? Gelecek Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel nereli? Detaylar haberimizdedir…
ESER YÜCEL KİMDİR?
Eser Yücel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.