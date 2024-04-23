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Samandağ'da çocuklar sahil güvenlik gemisiyle geziye katıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocuklar sahil güvenlik gemisiyle düzenlenen geziye katıldı. Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı tarafından çocuklar için sahil güvenlik gemisiyle deniz gezisi düzenlendi. Etkinlikte çocuklar aileleriyle gemiyle sahilde tur attı. Çeşitli etkinliklerle gemide zaman geçiren çocuklar, doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve hediyeler verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocuklar sahil güvenlik gemisiyle düzenlenen geziye katıldı.

Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı tarafından çocuklar için sahil güvenlik gemisiyle deniz gezisi düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar aileleriyle gemiyle sahilde tur attı. Çeşitli etkinliklerle gemide zaman geçiren çocuklar, doyasıya eğlendi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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