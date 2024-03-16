Süleyman Bedir Abacı kimdir? CHP Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Süleyman Bedir Abacı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Hatay Samandağ Belediye Başkan adayı ise Süleyman Bedir Abacı. Süleyman Bedir Abacı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SÜLEYMAN BEDİR ABACI KİMDİR?

Süleyman Bedir Abacı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.