Hatay'da fırtına sonucu bir evin çatısı uçtu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına bir evin çatısı uçurdu.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde fırtına etkili olmuştu. Fırtınanın etkisiyle Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, evin önüne düşen çatıyı kaldırmak için çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda uçan çatı kaldırdı. - HATAY