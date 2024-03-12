Hatay'da fırtına sonucu bir evin çatısı uçtu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda uçan çatı kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına bir evin çatısı uçurdu.
Hatay'da geçtiğimiz günlerde fırtına etkili olmuştu. Fırtınanın etkisiyle Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, evin önüne düşen çatıyı kaldırmak için çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda uçan çatı kaldırdı. - HATAY